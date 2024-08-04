Камоцци: «Надеюсь, «Спартак» прекратит тиранию «Зенита»

Итальянский менеджер Франко Камоцци ответил на вопрос, сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Зенит», к сожалению, для всех клубов РПЛ, является лучшей командой за последние годы. Но я надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» прекратит тиранию «Зенита», — заявил Камоцци «ВсеПроСпорт».

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав девять очков. «Спартак» с тремя баллами идет на седьмой строчке, но имеет игру в запасе.

Стоит сказать, что «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.