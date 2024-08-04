Черевченко: «Если выпускаем второго нападающего, значит, мы хотели три очка дома взять»

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Сегодня «Факел» набрал первые очки в чемпионате. Что изменилось, по-вашему, по сравнению с прошлыми играми в игре вашей команды?

- Во-первых, изменилось, что на ноль сыграли. Это уже позитивный момент. То, что хорошие были атаки. К сожалению, не завершили. Мастерства не хватает или что. Насчет гола - забили же, но не засчитали. Только не знаю, как не засчитали, если мяч в воздухе был. Зоркий глаз какой-то увидел?

- Там был хороший стоп-кадр.

- Был, да? Хорошо, значит, справились.

- В первом тайме показалось, что «Факел» выбрал строго оборонительную тактику 5-4-1, Альшин и Браими - инсайды. В чем была их задача - больше сдерживать атаки «Краснодара» или при случае убегать и помогать Ильину?

- Понимаете, 90 минут нельзя сидеть на одной половине, значит, разные задачи были. И в обороне, и в атаке.

- Почему во втором тайме у «Факела» стало больше получаться контролировать мяч по сравнению с первым таймом? Что изменилось?

- Изменился контроль мяча. Больше стали владеть мячом.

- То есть, это «Факел» заставил соперника отдать мяч, а не перестроилась команда гостей?

- Они перестали высоко встречать команду соперников.

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- Выход Аппаева многих удивил, потому что вы его выпустили при счете 0:0, который, казалось, вас устраивает. Значит ли это, что «Факелу» сегодня нужна была только победа?

- Победа всем нужна. Конечно, если выпускаем второго нападающего, значит, мы хотели три очка дома взять.

- Чем вы сегодня довольны больше, игрой или результатом?

- Результатом точно доволен. При любой игре, хорошей и плохой, есть позитивные моменты, есть и негативные моменты.