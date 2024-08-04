Круговой назвал уход Чалова потерей для ЦСКА

Данил Круговой, выступающий за ЦСКА, высказался об уходе из столичной команды нападающего Фёдора Чалова.

Напомним, форвард на этой неделе заключил трёхлетний контракт с греческим ПАОКом.

- Чалов - потеря для ЦСКА, но Федя захотел новый вызов. Думаю, это шаг вперед для него, - цитирует защитника «армейцев» Sport24.

Чалов - воспитанник ЦСКА, за основную команду он провёл 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи на партнёров. Рыночная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

ЦСКА в воскресенье разгромил «Оренбург» со счётом 5:1. В следующем туре команда Николича сыграет с «Краснодаром», встреча пройдёт 10 августа и начнётся в 20:00 по мск.