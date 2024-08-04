Круговой ответил, реально ли бороться с «Зенитом»

Защитник столичного ЦСКА Данил Круговой высказался об усилении «Зенита» текущим летом.

«Зенит» усиливается каждый год. Реально бороться? Реально», — приводит слова Кругового издание «Спорт-Экспресс».

По итогам трех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав девять баллов. ЦСКА располагается на третьей позиции, имея в своей копилке семь очков.

В следующем туре «сине-бело-голубые» примут на своем поле московское «Динамо», а «армейцы» встретятся в гостях с «Краснодаром».

Напомним, «Зенит» выиграл последние шесть розыгрышей РПЛ.