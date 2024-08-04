Божин: «С условным Дзюбой тяжелее, чем с Кордобой»

Лучший футболист встречи «Факел» - «Краснодар» Сергей Божин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Сложная игра, счет 0:0, но в этой ситуации для «Факела» это сродни победы?

- Да нет, не скажу, что сродни победы. Могли выиграть. Конечно, тяжело. У соперника владение мячом, наверное, 89 на 11, но оно не дает очки, очки дают голы, поэтому по одному забили, по одному отменили. Могли и выиграть, конечно, это было бы заслуженно в плане того, что самоотдача была у всей команды на высшем уровне. Я считаю, что это главное.

- Сегодня одно из главных противостояний на поле - это вы против Кордобы. Вы обрадовались, когда его наконец-то заменили?

- Да нет, я бы не сказал, что с ним там супертяжело играть. Он стоит столба, с такими тяжело, но с условным Дзюбой тяжелее, так сказать.

- Во втором тайме показалось, что «Факел» переместил игру на чужую половину поля. За счет чего это удалось сделать?

- Я думаю, за счет того, что «Краснодар» стал торопиться, время уходило у них, а больше играло нам на руку. Поэтому мы терпели и ждали, когда они начнут делать неоправданные ошибки. За счет этого мы выбегали в контратаке.

- В первых матчах многие специалисты говорили, что «Факел» не тот в борьбе. Сегодня показалось, что с борьбой было всё хорошо. Что изменилось в команде и коллективе, почему раньше не получалось, а сегодня вот так?

- Постоянно кто-то что-то говорит. Мы не обращаем на это внимание. Возможно, где-то вкатываемся в сезон, все-таки первые игры всегда по-разному. Вон «Ростов» 0:5 проиграл, это тоже «Ростов» - хорошая команда, но такой счет бывает. Мы когда-то проигрываем, незаслуженно, может быть, где-то. Поэтому все вкатываются в сезон, все по-разному. Кто-то вкатывается с трех побед, кто-то - вот так. Думаю, всё будет хорошо, учитывая, что команда от матча к матчу прибавляет. Дальше, думаю, будет только лучше.