Наумов: «Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку»

Известный функционер Николай Наумов поделился мнением о том, сможет ли нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заиграть в европейском клубе.

«На уровне РПЛ Тамерлан выглядит хорошо. Для игры в Европе Мусаеву нужно поднять планку и выступать на высоком уровне. Пока у него это не получается», — заявил Наумов «РБ Спорту».

Мусаев выступает за ЦСКА с января 2024 года. В текущей кампании 23-летний форвард появился на поле в трех матчах Российской премьер-лиги, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Действующее трудовое соглашение Мусаева с «армейцами» рассчитано до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 млн евро.