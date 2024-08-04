Агент Помазуна ответил, останется ли вратарь в ЦСКА

Алексей Сафонов высказался по поводу будущего 27-летнего вратаря «армейского» клуба.

- Илья не останется в ЦСКА до зимы. Скоро определимся, есть моменты. Думаю, в ближайшее время будет решение, - передаёт слова агента «РБ Спорт».

Сафонов добавил, что Илья Помазун будет выступать в России, а не в Европе.

Напомним, в прошлом сезоне голкипер был арендован «Уралом» и провёл за клуб 34 матча во всех соревнованиях, пропустив в них 50 голов.

Контракт Помазуна со столичным клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.