«Краснодар» повторил худший старт в своей истории

Сегодня, 4 августа, «Краснодар» не смог одолеть на выезде «Факел» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Игра между командами завершилась нулевой ничьей.

После трех стартовых матчей в копилке «Краснодара» всего три набранных очка. Такое же количество баллов после первых трех игр «быки» набирали лишь в сезоне-2021/22. В остальных сезонах кубанский коллектив добывал как минимум четыре очка.

Кроме того, «Краснодар» впервые в своей истории не смог одержать ни одной победы на отрезке трех туров.

Следующим соперником команды Мурада Мусаева станет ЦСКА. Встреча пройдет 10 августа.