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Из-за кого «Краснодар» чуть не проиграл в Воронеже: три худших игрока матча против «Факела»

04 Августа 2024 • 19:39 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар
окончен

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Три тура – три ничьи. Концовку прошлого сезона смазал «Краснодар», старт нынешнего – тоже. Не хочется всё валить на Мурада Мусаева, но результаты показывают, что перестановка Сергея Галицкого сыграла во вред. Пока «быки» смотрятся неубедительно.

Так кто же сыграл слабо против «Факела»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Факел0:0Краснодар
Беленов АлександрБожин СергейДзиов МаксСенхаджи РаянКалинин ИгорьКвеквескири ИраклийЯкимов ВячеславМастерной Владислав  25' 64' (Аппаев Хызыр ( 64') Альшин ИльнурБрахими Мохамед  26' 64' (Мертенс Дилан ( 64') Ильин Владимир
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайЮрганов ИгорьБагамаев АбдулаЩетинин МихаилСеле ТабоБрызгалов СергейИвлев АндрейМоцпан НикитаБагателия Лука
Агкацев СтаниславТормена ВиторКоста ДиегоОлаcа ЛукасПетров СергейКастаньо Кевин  24' 68' (Кобнан Мозес ( 68') Черников Александр 58' (Батчи Жоау ( 58') Козлов Данила Сергеевич 58' (Кевин Пина ( 58') Виктор СаСперцян Эдуард  41' 89' (Олусегун Олакунле ( 89') Кордоба Джон 68' (Кривцов Никита ( 68')
Запасные: Дюпин ЮрийКайо ПанталеаоЭктов АлександрГазинский Юрий
04 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ФАКЕЛ» – «КРАСНОДАР»

ДАНИЛА КОЗЛОВ – 4,5. Двух первых кандидатов искать не пришлось. На них указал Мурад Мусаев, признав не лучшую комплектацию стартового состава. Час времени не доиграл Данила Козлов, у которого сложно проходить адаптация в «Краснодаре».

Молодой талант на правом фланге уткнулся в жёсткого Калинина и потерялся. Всего девять точных передач сделал Козлов, ни разу не обострив игру.

ДЖОН КОРДОБА – 4,0. А тут слабую игру можно объяснить усталостью. Когда такое было, чтобы Джон Кордоба проиграл борьбу 9 раз из 13. Это был совсем не тот бодрый колумбиец, которого невозможно подвинуть.

Две неудачные попытки дриблинга, восемь точных передач, два фола. И замена на Мозеса в итоге.

ЭДУАРД СПЕРЦЯН – 4,0. После новости о свершившемся трансфере в Европу Эдуард стал играть сильно хуже. Видимо, какая-то почва под этими слухами есть. По-хорошему Сперцяна сегодня должны были удалять в середине второго тайма, он выбил мяч после свистка, уже имея жёлтую карточку.

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Моменты Эдуард не создавал, дважды пробил мимо ворот из неплохих позиций, проиграл весь верх, заработал жёлтую карточку. Сегодня без позитива.

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Евро-Футбол.Ру,
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