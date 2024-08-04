Из-за кого «Краснодар» чуть не проиграл в Воронеже: три худших игрока матча против «Факела»

Ставим оценки футболистам Мурада Мусаева

Три тура – три ничьи. Концовку прошлого сезона смазал «Краснодар», старт нынешнего – тоже. Не хочется всё валить на Мурада Мусаева, но результаты показывают, что перестановка Сергея Галицкого сыграла во вред. Пока «быки» смотрятся неубедительно.

Так кто же сыграл слабо против «Факела»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам за матч РПЛ.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ФАКЕЛ» – «КРАСНОДАР»

ДАНИЛА КОЗЛОВ – 4,5. Двух первых кандидатов искать не пришлось. На них указал Мурад Мусаев, признав не лучшую комплектацию стартового состава. Час времени не доиграл Данила Козлов, у которого сложно проходить адаптация в «Краснодаре».

Молодой талант на правом фланге уткнулся в жёсткого Калинина и потерялся. Всего девять точных передач сделал Козлов, ни разу не обострив игру.

ДЖОН КОРДОБА – 4,0. А тут слабую игру можно объяснить усталостью. Когда такое было, чтобы Джон Кордоба проиграл борьбу 9 раз из 13. Это был совсем не тот бодрый колумбиец, которого невозможно подвинуть.

Две неудачные попытки дриблинга, восемь точных передач, два фола. И замена на Мозеса в итоге.

ЭДУАРД СПЕРЦЯН – 4,0. После новости о свершившемся трансфере в Европу Эдуард стал играть сильно хуже. Видимо, какая-то почва под этими слухами есть. По-хорошему Сперцяна сегодня должны были удалять в середине второго тайма, он выбил мяч после свистка, уже имея жёлтую карточку.

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Моменты Эдуард не создавал, дважды пробил мимо ворот из неплохих позиций, проиграл весь верх, заработал жёлтую карточку. Сегодня без позитива.