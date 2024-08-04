Луценко: «Лунёв – последний человек, который подведёт в важный момент»

Евгений Луценко, ранее выступавший за «Динамо», высказался о вратаре столичной команды Андрее Лунёве.

«Динамо» 3-го августа на выезде одержало победу над «Акроном» в матче РПЛ и набрало девять очков. Коллектив Марцела Лички располагается на второй позиции в таблице.

- На Лунева можно рассчитывать. Он отлично закрыл позицию. Андрей - последний человек, который подведет в важный момент. Он взрослый футболист и профессионал. Я больше опасаюсь за молодых футболистов, - передаёт слова Луценко Metaratings.ru.

В следующем туре «бело-голубые» на выезде встретятся с «Зенитом», игра пройдёт 10 августа, старт запланирован на 17:30 по московскому времени.