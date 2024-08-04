Наумов ответил, сможет ли Мусаев заменить Чалова в ЦСКА

Футбольный функционер Николай Наумов ответил на вопрос, сможет ли нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев заменить Фёдора Чалова.

Напомним, текущим летом 26-летний Чалов покинул Россию и перешел в греческий ПАОК.

«Да, потому что он сильный футболист. У него есть преимущество перед Чаловым — хорошая игра головой. Николич доверяет Мусаеву», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Мусаев принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет один ассист.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мусаева в 1,2 млн евро.