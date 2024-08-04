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«Быки» снова теряют очки: «Краснодар» и «Факел» обошлись без засчитанных голов

04 Августа 2024 • 19:33 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар
окончен

«Факел» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 4 августа на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:0Краснодар
Беленов АлександрБожин СергейДзиов МаксСенхаджи РаянКалинин ИгорьКвеквескири ИраклийЯкимов ВячеславМастерной Владислав  25' 64' (Аппаев Хызыр ( 64') Альшин ИльнурБрахими Мохамед  26' 64' (Мертенс Дилан ( 64') Ильин Владимир
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайЮрганов ИгорьБагамаев АбдулаЩетинин МихаилСеле ТабоБрызгалов СергейИвлев АндрейМоцпан НикитаБагателия Лука
Агкацев СтаниславТормена ВиторКоста ДиегоОлаcа ЛукасПетров СергейКастаньо Кевин  24' 68' (Кобнан Мозес ( 68') Черников Александр 58' (Батчи Жоау ( 58') Козлов Данила Сергеевич 58' (Кевин Пина ( 58') Виктор СаСперцян Эдуард  41' 89' (Олусегун Олакунле ( 89') Кордоба Джон 68' (Кривцов Никита ( 68')
Запасные: Дюпин ЮрийКайо ПанталеаоЭктов АлександрГазинский Юрий
04 августа. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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Воронежский «Факел» ужасно начал новый сезон, проиграв три матча из трёх. Общий счёт – 1:8. И если неудачи в матчах с «Зенитом» и «Динамо» читались, то поражение от «Акрона» больно ударило по болельщикам. Оправдываться пришлось в игре против «Краснодара». Кстати, «быки» и сами начали не лучшим образом – первая победа добыта только на этой неделе, в Кубке России переиграли ЦСКА.

В Воронеже Мусаев сделал ставку на Кордобу, Козлова, Виктора Са и Сперцяна. Фёдора Смолова не было даже не скамейке запасных, из-за травмы нападающий пропустит 2-3 недели. Проливной дождь подпортил поле воронежского стадиона, уменьшил скорости футболистов. Начало вообще получилось неспешным, команды долго знакомились с газоном, а разведка явно затянулась.

Первый неплохой момент ожидаемо пришёл со стандарта. Эдуард Сперцян навесил к ближнему от себя углу вратарской площади, Диего Коста выиграл верх и тоже пальнул в направлении ближней штанги, но в створ не попал. «Краснодар» целиком и полностью мяч забрал под свой контроль, а «Факел» глубоко оборонялся. Но единственным оружием «быков» так и оставались навесы.

Минимум событий вместил в себя первый тайм, по конец которого сильно увеличилось количество столкновений, микротравм и жёлтых карточек. Начало второго тайма «Факел» провёл чуть активнее, видимо, монолог от Черевченко в перерыве был жёсткий. Калинин с правого края навесил, Агкацев не позволил пробить Божину, однако мяч улетел к углу вратарской площади. Якимов из отличной позиции должен был забивать, но не смог толком под мяч подстроиться.

У «Краснодара» же перестало получаться даже давление. Игра увязла в борьбе, постоянными заменами тренеры ещё больше ломали темп. Правда, были и удачные перестановки, ведь свежие Аппаев и Мертенс сделали гол. Дилан сам начал атаку передачей на ход Аппаеву, Хызыр оттеснил Тормену и вернул мяч на дугу штрафной площади, откуда Дилан пробил под штангу. И всё бы хорошо, но Аппаев на сантиметры упустил мяч за пределы поля до голевой передачи.

Засчитанных голов в этом матче не случилось, «Краснодар» вновь потерял очки в РПЛ. Три тура – три ничейных результата.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар

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