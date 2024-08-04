«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Ахматом»

Сегодня, 4 августа, московский «Локомотив» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала состав команды на ближайший поединок. По решение главного тренера Михаила Галактионова, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Лантратов (вр), Сильянов, Фассон, Ньямси, Ненахов, Баринов (к), Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьёв.

Матч чемпионата России между «Ахматом» и «Локомотивом» должен стартовать в 20:30 по столичному времени. За всеми событиями встречи можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.