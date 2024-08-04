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Наумов назвал единственного конкурента «Зенита» за чемпионство

04 Августа 2024 • 19:20 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
10.08 20:00

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«У Николича должно получиться в ЦСКА. «Армейцы» могут побороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Наумова портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что не видит других претендентов на трофей.

После трех сыгранных матчей «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав девять очков. Столько же баллов у «Динамо», а ЦСКА идет третьим (7 очков).

В следующем туре РПЛ «Зенит» и «Динамо» сыграют между собой, а ЦСКА встретится с «Краснодаром».

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