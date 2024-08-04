ЦСКА согласовал новый контракт с Рошей

В ближайшее время ЦСКА продлит трудовой договор с бразильским защитником Виллианом Рошей.

Как утверждает «РБ Спорт», в ближайшие два-три дня пресс-служба «армейцев» официально объявит о продлении контракта с 29-летним футболистом.

По сведениям источника, стороны наконец-то смогли согласовать условия нового контракта, переговоры по которому тянулись с прошлого сезона.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В нынешней кампании он появился на поле в четырех играх во всех турнирах и оформил два ассиста.

Действующий контракт Роши с «красно-синими» истекает следующим летом. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в шесть миллионов евро.