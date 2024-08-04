Гарре пропустит два матча со «Спартаком»

Вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не поможет своей команде в ближайших играх против «Спартака».

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 24-летний футболист продолжает свое восстановление после травмы. По данным источника, возвращение Гарре ожидается через две недели.

Таким образом, аргентинец пропустит матчи против «Спартака» в рамках РПЛ и Кубка России, а также встречу чемпионата с «Факелом».

Напомним, Гарре травмировался в игре второго тура с «Ростовом». Футболист был вынужден покинуть поле в самом начале второго тайма.

Ближайший матч «Крыльев Советов» состоится 5 августа. В этот день самарцы сыграют на выезде со «Спартаком» в рамках третьего тура РПЛ.