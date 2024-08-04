Деограсия: «Сказал нашим парням, лучше проиграть один раз 1:5, чем пять раз по 0:1»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Удивительный результат, с учетом того, что у ЦСКА, наверное, залетало всё в ваши ворота, и даже первый тайм мог завершиться по-другому. Как сейчас по прошествии этого матча можно объяснить произошедшее?

- Что касается первого тайма, вы говорили о результате, да, он мог был быть другим. У ЦСКА всё залетало. Что касается нашей команды, моменты создавались, но не получилось забивать. Что касается второго тайма, нам уже пришлось играть в более открытый футбол. Из-за этого нам пришлось создавать свободные зоны, которые ЦСКА смог использовать. Четвертый гол нам забили - там отскок, если не ошибаюсь, был. На самом деле игра получилась немного странной для нас. И результат мог быть другим.

- Можно ли говорить, что если бы Мансилья реализовал свой момент, если бы Прохин попал не в штангу в концовке первого тайма, игра действительно могла быть совершенно непредсказуемой в плане результата? Однозначно, не 1:5 было бы.

- Как я уже сказал, счет несправедлив по отношению к нам. Что касается перерыва, я поговорил с парнями, сказал, что хоть мы и проигрываем, но не играем плохо. Нужно продолжать так же. Когда вышли, нам забили четвертый. К сожалению, да, не удалось сравнять и выйти вперед. Хотел бы поздравить ЦСКА с его победой.

- Сразу после четвертого мяча вы сделали серьезную замену - выпустили сразу четверых новых футболистов. Это была реакция на четвертый гол? Или планировали большое количество замен в середине второго тайма?

- Если посмотрите, наши игроки уже разминались при счете 1:3. Хотелось освежить атаку, чтобы создавать еще больше моментов. К сожалению, в момент разминки игроков, которые должны были выходить на замену, нам забили четвертый. Но эта замена была запланирована.

- Несмотря на результат, настроение не самое лучшее, 1:5 - всегда неприятно. Что положительного можете выделить в игре вашей команды?

- Первый тайм с нашей стороны был не самым плохим. Наша команда была хорошо расположена на поле, моменты создавались. Но как я сказал нашим парням, лучше проиграть один раз 1:5, чем пять раз по 0:1. Продолжаем работать и готовиться к следующим матчам.