«Нападающим не будет»: Агент оценил результативность Дивеева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оформил дубль в воскресном матче Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (победа 5:1). На счету Дивеева уже три гола в трёх прошедших турах чемпионата. У агента игрока Олега Ерёмина спросили, может ли Дивеев стать нападающим.

«Нет, он не будет нападающим (смеётся). Бросает ли Дивеев вызов Глушенкову из «Зенита»? Я бы так к этому не относился, Игорь вызов самому себе бросает. Он играет по эпизоду нападающего, когда подключается к стандартным положениям. Но всё-таки его профиль – это оборона», - цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Поле трёх сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет семь зачётных баллов в своём активе. Следующий матч команда Марко Николича проведёт в субботу, 10 августа. В этот день «армейцы» будут играть против «Краснодара» на поле соперника.