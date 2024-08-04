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Николич: «Очень мягко и легко вышли на матч, чуть-чуть расслабленными, так нельзя»

04 Августа 2024 • 18:24 Комментировать
ЦСКА Москва
5:1
Оренбург

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Непростое было начало для ЦСКА, при этом 3:1 по итогам первого тайма и 5:1 по итогам всего матча. Слагаемые успеха сегодня - что получилось в первую очередь?

- Конечно, доволен счетом 5:1. Есть то, чем и не совсем доволен. Но об этом я в перерыве сказал ребятам в раздевалке. Мне кажется, очень мягко и легко вышли на матч, чуть-чуть расслабленными. Так нельзя. Первая домашняя игра, в ней мы обязательно должны были набрать три очка. Но добавили. Потом были хорошие варианты. «Оренбург», как я и сказал, серьезная команда. С ней надо играть в шахматы. Если просто так начинаешь бегать вперед и назад, это их игра, от которой они получают удовольствие и результат. Это команда, которая в первых двух турах била больше всех по воротам. У нас счет сегодня 5:1. Молодцы ребята, три очка у нас, футбольный день у ребят, двигаемся дальше.

- В первом тайме была совершенно отменная реализация. Было ощущение, что залетало всё, что должно было залетать у ЦСКА…

- … Было еще пару ситуаций, когда можно было забить и лучше разыграть. Но, конечно, доволен, когда реализация есть. Но когда ее нет, тогда недоволен. Но это футбол. Когда забиваешь или не забиваешь - в этом вся разница. Я помню, вчера смотрели игру в гостинице «Зенит» - «Ростов». В один момент было шесть ударов по воротам у «Зенита», а у «Ростова» - 10. Результат в этот момент был 5:0. Футбол.

- Мы с вами перед игрой отмечали, что «Оренбургу» ни в коем случае нельзя давать пространство. Вы по большому счету его не давали, но два хороших момента у соперника в первом тайме все-таки было. Мог забивать Мансилья, Прохин попал в штангу. Все могло совершенно иначе обернуться.

- Расслаблены, как я говорил. Во-первых, мы забили гол и прямо с центра пропустили гол. Во-вторых, на последних минутах первого тайма теряли 2-3 раза мяч близко к нашим воротам. Можно выбить мяч, но мы его спокойно разыгрываем и теряем, получаем угловой и штангу. Это наши ошибки, мы привезли эти моменты сами себе. Обсуждали в перерыве.

- До 82-й минуты у ЦСКА было совершенно уникальная статистика - все удары приходились в створ. Могли историческое  достижение установить вообще в чемпионате. Но потом случился удар Зделара, который перечеркнул эту деталь.

- Думаю, мы не били много издалека, у нас были штрафные и комбинации. Конечно, надо бить издали. У нас есть футболисты с качественным ударом, надо в этом прибавить. Бывает, когда  попадают в ворота, а бывает, когда нет. Бывает, когда  забиваешь всё, бывает, когда пропускаешь всё. Всё это футбол. Но есть смотреть на всю игру - доволен.

- Один из показателей, что сегодня всё получалось - дубль Игоря Дивеева. Все-таки центральный защитник, далеко не всегда  он в своей карьере оформляет дубли. Это второй раз.

- Можно и так сказать, а можно сказать, что у него уже четыре гола с начала сборов. Три в официальных играх, и ОФК из Белграда он тоже забил. У него есть качества при стандартах, а команда работает над этим. Он высокий, и если хорошая подача будет  и движение, и блок, он еще будет забивать.

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- Игра Ивана Облякова. Сегодня он будто порхал на поле, и забил, и раздавал передачи, в том числе и предголевые. Столько раз своих партнеров находил классными пасами. Что скажете  о его действиях?

- Доволен его игрой. Надо продолжать так дальше. Очень хороший парень, хороший футбол, всё. Это его задача, он ее выполняет сейчас.

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Марко Николич ЦСКА Москвв

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