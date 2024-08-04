Сербский полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдёт в санкт-петербургский «Зенит».

По информации издания «Спорт-Экспресс», трансфер 23-летнего хавбека сорвался. Сообщается, что «Торино» хотел выручить с продажи Илича около 30 миллионов евро, но российский клуб не готов был отдать больше 23 млн.

В прошлом сезоне Илич принял участие в 31 матче чемпионата Италии, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

Действующий трудовой договор полузащитника с туринской командой рассчитан до 2027 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 18 млн евро.