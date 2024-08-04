В прессе появилась информация о том, что на радаре «Локомотива» находится полузащитник Суалихо Мейте из «Бенфики». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности – 30-летний Мейте «железнодорожникам» не интересен.

Стоит сказать, что в последние годы Суалихо Мейте дважды отправлялся в аренды – в итальянский «Кремонезе» и греческий ПАОК. Действующий контракт полузащитника с «Бенфикой» рассчитан ещё на два сезона – до середины 2026 года.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Суалихо Мейте в 3,5 миллиона евро.