Появилась новая информация о будущем нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на данный момент у «Спартака» нет предложений по Соболеву. «Зенит» все еще не сделал новое предложение, в клубе до сих пор нет единого мнения по этому трансферу.

По нашей информации, к 27-летнему форварду есть интерес со стороны зарубежных команд, но никто в «Спартак» пока не обращался.

Напомним, после игры первого тура нового сезона чемпионата России Соболев был отстранен от тренировок с основной командой, так как все его мысли нацелены на «Зенит».