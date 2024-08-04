Кафанов оценил перспективы Довбни в «Спартаке»

В летнее трансферное окно состав «Спартака» пополнил опытный вратарь Александр Довбня. 37-летний футболист заключил со статусным московским клубом трудовое соглашение на один сезон. Комментарий по поводу перспектив Довбни в стане «красно-белых» дал Виталий Кафанов – тренер вратарей сборной России.

«Переход Довбни в «Спартак»? В этой команде два сильных вратаря. Александру надо набраться терпения. Остаётся только ждать своего шанса», - цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.