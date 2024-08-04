Обляков: «Результат для нас отличный, но есть что улучшать»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Оренбург» Иван Обляков для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- 5:1. Сегодня всё получалось. Сегодня ваш день?

- Не скажу, что всё получалось. На самом деле есть моменты, которые нужно улучшать. Я думаю, что хорошо, что мы забили свои голы в первом тайме, но было все так скомкано и не очень здорово играли. Да, результат для нас отличный, но есть что улучшать.

- Действительно, первый тайм мог завершиться с другим результатом, хотя вы много пространства «Оренбургу» не давали, но пару моментов хороших у них было. Что не получилось в этих эпизодах?

- Простые ошибки, наши ошибки, сами когда ошибаемся. Поэтому «Оренбург» на этом играет, на контратаках. И сами давали им пространство, к сожалению. Но все хорошо закончилось. Конечно, не хотелось пропустить, тем более при своих болельщиках. Но главное - победа. Двигаемся дальше.

- Помимо гола у вас было несколько просто потрясающих передач. Какую выделите? Может быть, в первом голе, когда сделали перевод на Кругового, и тоже все получилось, или какую-то другую?

- Понятно, что передачи - мой хлеб. Я очень сильно люблю отдавать и голевые передачи на пустые ворота. Но это не сложная передача была, где Келлвен открылся, я увидел. Конечно, нужно нагружать партнера в таких моментах, чтобы он в пустые ворота забивал.

- Сегодня до 82-й минуты была совершенно потрясающая статистика у ЦСКА, историческая - все удары были в створ. И только Зделар не попал.

- Там просто толчок был небольшой. Это не фол, но не знаю, что сказать. Хорошо, что так бывает. Нужно, наверное, больше еще по воротам бить, чтобы было больше ударов, попаданий в створ и голов.

- Костя Генич в репортаже признался, что вы - его любимый игрок Премьер-лиги. Вы знали? Как на это можно отреагировать?

- У нас с ним хорошие отношения. Но чтобы любимый игрок? Он мне такого не говорил, не знаю. Честно. Но спасибо, это очень приятно.