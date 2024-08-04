«Спартак» 90-х или нынешний «Зенит»: Заварзин выбрал более великую команду

Юрий Заварзин, который в своё время занимал пост генерального директора московского «Спартака», сравнил «красно-белых» образца 90-х годов и нынешний «Зенит».

Как известно, «Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России. «Спартак» в своё время тоже выдавал такую серию – в 1996-2001 годах.

«Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба. У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил», - цитирует Заварзина «РБ Спорт».

Также Заварзин добавил, что в те времена в «Спартак» приезжали не очень сильные иностранные игроки.