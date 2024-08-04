Ещенко — о Барко: «Был у нас Фернандо, а теперь будет аргентинец с хорошим ударом»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о новичке «красно-белых» Эсекьеле Барко.

Напомним, в своем дебютном матче 25-летний хавбек забил прямым ударом со штрафного.

Ещенко заявил, что оценки нужно давать после определенного отрезка, но отметил, что ему всегда нравились аргентинские игроки за счет своего технического оснащения и работоспособности.

«Плюс к тому он со штрафного забил, что в «Спартаке» давно не делали. Был у нас Фернандо, а теперь будет аргентинец с хорошим ударом», — цитирует Ещенко Metaratings.

На данный момент у Барко два выхода на поле в футболке «Спартака» и один забитый мяч.

5 августа «красно-белые» встретятся дома с «Крыльями Советов». Начало матча третьего тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.