Кто разгромил «Оренбург» в Москве: четыре лучших игрока ЦСКА в матче 3-го тура РПЛ

Оценки за матч РПЛ

Солидно. ЦСКА продемонстрировал, что атаковать при Николиче команда научилась. Поработать бы ещё над обороной и готов в РПЛ претендент на медали. С «Оренбургом» разобрались «армейцы» без вопросов, отгрузив сопернику пять голов. Кто же был главным творцом разгрома?

Давайте разбираться. Пройдёмся по лучшим игрокам прошедшего матча РПЛ. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА ЦСКА – «ОРЕНБУРГ»

КЕЛЛВЕН – 8,0. Бонусом отметим другого бразильца – Виллиана Рошу, который шикарен был в борьбе на всех участках поля, ну а начнём список лучших с его соотечественника. Келлвен, как и все остальные герои списка, на табло свою фамилию зажёг.

Сегодня он вообще круто поддерживал атаки, нанеся три удара в створ. Дважды мяч перехватил, постоянно нёсся вперёд по правой бровке, добил «Оренбург» пятым голом.

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 8,0. А вот и автор первого гола, неожиданно заменивший на острие атаки сразу и Чалова, и Заболотного. Мусаев приятно удивляет взрослым футболом, умением выбирать позицию, голевым чутьём.

Он открыл счёт, продавив оппонента в воздухе. Далее он ещё три раза из трёх выиграл верховое единоборство, и каждый раз этим обострял ситуацию.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 9,0. Теперь главные герои вечера. Подключения Дивеева на стандарты были такими опасными, что даже вынос ухудшал ситуацию. Игорь оформил дубль: сначала сыграл на добивании, потом просто подставился под удар Переса.

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Отметим и отличные действия в обороне: три выигранных единоборства из трёх, два отбора, два перехвата.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 9,5. Но лучшим игроком матча всё-таки назовём Облякова, который все эти голевые ситуации создал. Отскоки и борьба – это круто, но Иван именно созидал, творил. В активе Облякова диагональ, после которой Круговой сделал навес на первый гол, кроссы, зародившие второй и четвёртый гол, голевая передача на Келлвена, которому осталось пробить по пустым воротам.

А ещё Иван сам начал атаку и сам же её завершил, сыграв на добивании после удара Мусаева. Во всех пяти голах принял непосредственное и важное участие. 100-процентный MVP.