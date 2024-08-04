«Краснодар» потерял Смолова на несколько недель

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер «быков» Мурад Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам наставника, 34-летний Смолов выбыл примерно на две-три недели.

В текущем сезоне нападающий появился на поле в четырех матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

С минуты на минуту начнется игра третьего тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Краснодаром». Текстовая трансляция встречи доступна на спортивном портале LiveResult.