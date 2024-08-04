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Мусаев объяснил кадровые решения в матче с «Факелом»

04 Августа 2024 • 17:29 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар
1 3.45 X 3.45 2 2.20
перерыв

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Петров в старте, впервые в этом сезоне чемпионата. Чем вызван выбор в его пользу?

- Петров - профильный правый защитник, он сыграл два матча по 35-40 минут, считаем, что он уже готов. Поэтому он занял свое место.

- То есть, дело в том, что появился правый защитник, который готов,  и он занял то место, которое должен?

- Да.

- Смолов вне заявки, хотя был в матче с ЦСКА. Что с ним случилось? Если он выбыл, то насколько?

- У Фёдора травма. Я думаю, что 2-3 недели его не будет.

- Также на лавке оказался Кривцов, единственный автор забитого мяча в чемпионате. Вместо него выходит Кастаньо. Здесь в чем ваша задумка?

- Видите, в чем задумка? Они разные футболисты с разным набором качеств. Мы считаем, что сегодня Кастаньо больше подойдет под тот рисунок игры, который мы ожидаем.

- Искусственное поле, целый день идет дождь, быстрый газон. Как вы считаете, в чью пользу этот фактор?

- Не знаю, я думаю, что ни в чью, 50 на 50.

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Евро-Футбол.Ру,
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