ЦСКА разгромил «Оренбург» в очень весёлом матче с шестью голами

ЦСКА и «Оренбург» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч третьего тура РПЛ состоялся 4 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

Посреди недели ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне (0:1 от «Краснодара» в Кубке России) и попрощался с Фёдором Чаловым, российский нападающий всё-таки переехал в Грецию. Но график такой, что перестраиваться нужно быстро, вот уже матч РПЛ против «Оренбурга» на домашней арене. Нападение Марко Николич теперь составляет из Мусаева, Жемалетдинова и Файзуллаева.

ЦСКА начинает с неплохих атак, показывает «Оренбургу», кто сегодня будет хозяином положения. А в середине первого тайма и счёт открывает. Давление от «армейцев» было, но голом завершилась первая же толковая атака. Иван Обляков со стандарта навесил на левый край, оттуда уже Круговой забросил к линии вратарской, а Мусаев продавил защитника и пробил с близкой дистанции – 1:0.

Проходит десять минут и ещё один стандарт Облякова приводит к голу. После подачи Ивана пробил Роша – Сысуев справился. Но мяч зафиксировать голкипер не смог, а первым на добивании сориентировался Игорь Дивеев – 2:0. «Оренбург» разыграл мяч с центра поля и тут же ответил: Флорентин забросил к левому углу вратарской, Рыбчинский открылся между Келлвеном и Дивеевым, пробив впритирку со штангой – 2:1.

Но ЦСКА не дал гостям поднять головы. Ещё в первом тайме прострел Кругового с левого фланга стал добычей Мусаева. Тамерлан пробил, Сысуев парировал, а добивание забрал Иван Обляков – 3:1. «Оренбург» собирался вернуться и в этот раз: Прохин выиграл верх после подачи от угла поля. В недосягаемый угол пробил Данила, однако мяч врезался в каркас ворот, после чего отскочил точно в руки Акинфееву.

А вот защитники ЦСКА соперника не прощали. На исходе часа игрового времени прилетел разгром. Длительный навал после стандарта, Жемалетдинов бьёт через себя, Сусыев отражает. Перес первым успевает к мячу и выносит точно в Игоря Дивеева, невольно оформляющего дубль – 4:1. Веселье продлил Келлвен. Койта обокрал Флорентин в центре поля и разогнал Облякова чуть левее. Иван стянул на себя внимание и покатил к другому флангу, откуда Келлвен забивал уже без помех – 5:1.

Через пять минут нашёлся ответ у «Оренбурга». Барановский прострелил, Горбани пяткой отбросил чуть назад, а набежавший Сахархизан влупил в «девятку». Очень красивый гол, мячи такие не берутся, но в офсайд попал Горбани за мгновение до голевой передачи – арбитры взятие ворот фиксировать не стали.

Счёт остался прежним и очень приятным для ЦСКА. Красивый разгром позволил команде Николича подняться на третье место и возглавить погоню за «Динамо» с «Зенитом».