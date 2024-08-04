Кассьерра: «Прекрасно понимаем, что не во всех играх нам будет удаваться забивать столько»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался по поводу результативности команды на старте сезона. В пяти прошедших матчах в различных соревнованиях «сине-бело-голубые» забили 20 голов – 4:2, 4:0, 4:0, 3:1, 5:0. По словам Кассьерры, в «Зените» не обращают внимания на большое количество забитых мячей.

«Мне кажется, мы все прекрасно понимаем, что не во всех играх нам будет удаваться забивать столько, и не во всех играх таким большим будет наше преимущество. Поэтому большого значения именно такому большому количеству голов, конечно, мы не придаём», - слова Кассьерры приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле. Обе команды после трёх сыгранных матчей Премьер-лиги имеют девять набранных очков.