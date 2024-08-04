Черевченко объяснил возвращение к прежней схеме

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- Тяжелый старт сезона. Понятно, что результаты неудовлетворительные. Как вы оцениваете состояние команды, ментальное и физическое прямо сейчас?

- Игра покажет. То, что мы видим на тренировках, всё нормально, и ментальное, и физическое состояние футболистов.

- Сегодня «Факел», кажется, выбирает схему с одним нападающим. Это связано с неготовностью Хызыра Аппаева или это просто схема под соперника?

- Мы же от соперника тоже отталкиваемся и просматриваем его игры. Поэтому решили, что будем играть по такой схеме.

- Много разговоров было после первого матча с «Акроном», что «Факел» потерял преимущество своего поля, что на этом искусственном газоне вам играть сложнее. Как вы считаете и относитесь к тому, что на искусственном поле «Факелу» сложнее дается игра?

- Я не беру только, что «Факелу» не дается игра на искусственном поле, потому что я тоже не любил эти поля. На них специфика немного другая. Если взять тот момент, что у нас много игроков, кому под 30, то нагрузки на этом поле больше, чем на натуральном поле.