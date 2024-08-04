ЦСКА — второй клуб, забивший пять голов за матч в новом сезоне РПЛ

Сегодня, московский ЦСКА встречается с «Оренбургом» в рамках третьего тура чемпионата России.

Сейчас продолжается второй тайм. К данной минуте подопечные Марко Николича ведут в счете – 5:1.

ЦСКА стал вторым клубом в нынешнем розыгрыше РПЛ, которому удалось поразить ворота соперника целых пять раз. Первая такая команда — «Зенит». В своем матче третьего тура «сине-бело-голубые» накидали пять мячей «Ростову» (5:0).

Встреча между ЦСКА и «Оренбургом» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка можно следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.