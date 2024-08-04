Дивеев впервые в карьере оформил дубль в РПЛ

Сегодня, 4 августа, ЦСКА принимает на своём поле «Оренбург» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

На данный момент «армейцы» громят своего соперника со счетом 5:1. Автором двух забитых мячей стал защитник Игорь Дивеев.

Для 24-летнего футболиста данный дубль стал первым в карьере в рамках Российской премьер-лиги. Ранее Дивеев забивал два гола за одну игру только в Кубке России.

В нынешнем сезоне Дивеев проводит свой третий матч в РПЛ. Сейчас на счету игрока три мяча.

Следить за ходом всех событий в игре между ЦСКА и «Оренбургом» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.