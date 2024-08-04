Келлвен стал автором пятого гола ЦСКА в ворота «Оренбурга»

Матч ЦСКА - «Оренбург» в третьем туре Премьер-лиги превратился в голевую феерию. После 45 минут команда Марко Николича вела со счётом 3:1, а в середине второго тайма увеличила перевес до четырех мячей. На 71-й минуте быструю контратаку организовали хозяева. Секу Койта слева отправил вперёд Ивана Облякова, который не стал обыгрывать вратаря и покатил мяч направо на Келлвена, перед которым были уже пустые ворота.

Напомним, что сегодня также забивали Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дважды), Дмитрий Рыбчинский и Иван Обляков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.