Колыванов оценил перспективы «Динамо» навязать борьбу «Зениту»

Экс-игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о шансах столичного клуба в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

По мнению специалиста, «Динамо» будет трудно составить конкуренцию «Зениту» на протяжении длительной дистанции, несмотря на хороший старт.

— «Зенит» в этом сезоне очень сильный. По ходу всего чемпионата будет тяжело с ними бороться, — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После трех сыгранных матчей в копилке «Динамо» девять набранных очков. Подопечные Марцела Лички идут на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Зениту» только по дополнительным показателям.