Дивеев оформил дубль, ЦСКА уже громит «Оренбург»

В очередной раз забит гол в матче третьего тура Премьер-лиги между командами ЦСКА и «Оренбург». На 59-й минуте столичные футболисты в четвёртый раз поразили ворота соперника. Подача Аббосбека Файзуллаева от углового флага не завершилась ударом Мойзеса, но атака ЦСКА продолжилась, удар Тимура Жемалетдинова в падении через себя отразил вратарь, но на добивании второй раз в матче удачно сыграл Игорь Дивеев. Защитник оформил дубль, счет стал 4:1.

С высокой долей вероятности футболисты Марко Николича по итогам поединка выйдут на чистое третье место. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.