«Это пешеход» — Алексей Попов раскритиковал Игнатова

Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов высказался об игре хавбека «Спартака» Михаила Игнатова.

Эксперт признался, что не понимает, за какие заслуги Игнатов играет в «Спартаке».

— Для меня это пешеход! Он должен в атаке играть как Барко, который дает движение и скорость. Игнатов же стоит или играет в одном темпе, — приводит слова Попова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Игнатов появился на поле в трех играх с учетом всех турниров, в которых не записал на свой счет ни одного результативного балла.

Завтра, 5 августа, «Спартак» примет «Крылья Советов». Игра третьего тура чемпионата России должна будет стартовать в 20:00 по мск.