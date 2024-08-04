Гладилин ответил, кто может раскрыться в «Спартаке» с появлением Барко

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о появлении Эсекьеля Барко в столичном клубе.

По мнению эксперта, с приходом Барко Угальде и Зиньковский смогут раскрыться по-новому.

— Когда в команде появляется человек, который владеет отличной передачей, который думает по-футбольному и имеет хороший удар, то это огромный плюс для всех, — приводит слова Гладилина Legalbet.

В составе «Спартака» 25-летний Барко принял участие уже в двух матчах, в которых отметился забитым мячом.

5 августа подопечные Деяна Станковича встретятся с «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.