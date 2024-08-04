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Изидор о победе 5:0: «Это был непростой матч»

04 Августа 2024 • 16:31 Комментировать
Зенит
5:0
Ростов

Форвард питерского «Зенита» Вильсон Изидор дал комментарий по поводу прошедшего матча Премьер-лиги против «Ростова». По словам футболиста, игра получилась непростой, несмотря на итоговый счёт 5:0 и четыре забитых гола ещё в первом тайме.

«Прекрасный результат. Это был непростой матч, несмотря на то, что мы уже в первом тайме смогли забить четыре гола. Очень рад, что мы выиграли. Сейчас будем готовиться к следующему матчу», - цитирует Изидора Metaratings.

«Зенит» выиграл три стартовых матча Российской премьер-лиги с общим счётом 13:0. В следующем туре соперником команды Сергея Семака будет «Динамо», которое тоже пока что не теряло очки.

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Зенит Вильсон Изидор

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