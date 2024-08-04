Селюк поведал, что говорил агенту Дзюбы по поводу «Химок»

В прессе появилась информация о том, что известный агент Дмитрий Селюк настроил главного тренера «Химок» Франка Артигу против нападающего Артёма Дзюбы. Чуть ранее инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов говорил о желании видеть этого игрока в команде.

По словам Селюка, если бы он был агентом Дзюбы, то не советовал бы ему идти «Химки», ведь в команде уже есть Антон Заболотный. При этом Селюк отметил, что всегда хорошо относился к Дзюбе.

«Если бы Дзюбе был 21 год, его, может быть, взяли бы на будущее, но ему 35. Куда брать? Я разговаривал с агентом Дзюбы и сказал, что нет смысла туда идти. Дело не в личности Артёма и том, токсичный он или нет. Я, наоборот, к нему очень хорошо отношусь, и я, как никто, всегда был за Дзюбу», - цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

Артём Дзюба обрёл статус свободного агента этим летом после истечения срока контракта с «Локомотивом». В августе нападающий отметит свой 36-й день рождения.