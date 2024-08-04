Бобёр оценил шансы «Крыльев Советов» в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о предстоящем матче между самарцами и «Спартаком».

«Шансы у «Крыльев» есть. Если результат по пропущенным голам катастрофический, то по игре такой катастрофы нет», — заявил Бобёр Metaratings.

На данный момент «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» идет на седьмой позиции.

Игра третьего тура чемпионата России «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет завтра, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на спортивном портале LiveResult.