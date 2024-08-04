«Краснодар» назвал состав на матч с «Факелом»

В третьем туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет против «Факела» на выезде. Наставник «быков» Мурад Мусаев принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Козлов, Кастаньо, Кордоба, Са.

Стартовый свисток в матче между «Факелом» и «Краснодаром» прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Краснодар» после двух туров имеет два очка в своём активе – команда ранее сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).