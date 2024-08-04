Маслов: «Слишкович вытащил «Спартак» из ямы»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился комментарием о работе экс-тренера команды Владимира Слишковича.

Напомним, боснийский специалист исполнял обязанности главного тренера «красно-белых» в апреле-мае. Под его руководством «Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ.

«Он провел в «Спартаке» хороший период. Доказал, что опытный специалист. Понимает людей, своего рода хороший психолог. В тяжелый период вытащил команду из ямы», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

На данный момент «красно-белые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав три очка в двух играх.