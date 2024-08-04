Обляков забил третий гол ЦСКА в ворота «Оренбурга»

ЦСКА с «Оренбургом» продолжают радовать болельщиков результативными атаками в матче третьего тура Премьер-лиги. В промежуток в семь минут в середине стартового тайма попали голы Тамерлана Мусаева, Игоря Дивеева и Дмитрия Рыбчинского, а на 39-й минуте отличился Иван Обляков. Прострел Данила Кругового с левого фланга в центр замыкал Мусаев, но его удар голкипер отразил ногами, а вот с добиванием набежавшего Облякова он ничего поделать не смог.

3:1 на табло, столичная команда близка к тому, чтобы набрать семь очков и выйти на чистое третье место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.