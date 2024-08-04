Пономарёв: «Дзюба — уже не помощник «Химкам»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном переходе экс-форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Химки».

«Дзюба — уже не помощник «Химкам». Ну куда? Ему почти 36 лет. Ребята в команде хорошие, бегущие. Зачем же портить картину игры?» — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Дзюба будет просто стоять на месте и ждать, пока кто-нибудь на него сыграет.

Последние полтора года Дзюбы выступал за московский «Локомотив», но после окончания прошлого сезона чемпионата России покинул клуб. «Железнодорожники» не стали предлагать новый контракт возрастному нападающему.