ЦСКА с «Оренбургом» забили три гола за семь минут

Поединок третьего тура Премьер-лиги ЦСКА - «Оренбург» получается открытым и результативным. После гола Тамерлана Мусаева на 24-й минуте каждая команда быстро забила по разу.

Иван Обляков от углового флага навесил на Виллиана, чей удар головой в упор парировал голкипер, а на добивании удачно сыграл Игорь Дивеев.

Тут же Джимми Марин справа навесил на Дмитрия Рыбчинского, который головой с восьми метров точно пробил в левый угол ворот. Голкипер в прыжке достать мяч не смог.

На табло 2:1, ЦСКА с 7 очками идет на третьем месте, соперник (4) - следом. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.