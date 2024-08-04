ЦСКА повёл в матче с «Оренбургом» после гола Мусаева

В матче третьего тура Премьер-лиги ЦСКА принимает «Оренбург». И после ухода Фёдора Чалова у столичной команды есть кому забивать. На экваторе первого тайма счет открыл Тамерлан Мусаев. Иван Обляков исполнил заброс налево на Данила Кругового, который навесил к воротам на Мусаева, а форвард ударом головой открыл счёт в матче.

При таком счете ЦСКА выходит на чистое третье место в таблице. Соперник идет следом с отставанием в три балла. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.