Игрок «Оренбурга» Башич: «Я люблю «Барселону»

Хавбек «Оренбурга» Иван Башич рассказал, в какой европейский чемпионат хотел бы переехать.

«Вариант один – это Ла Лига, «Барселона» (смеется). Я люблю «Барселону», это для меня самая лучшая команда», — приводит слова Башича «Советский спорт».

В шутливой форме футболист добавил, что с текущими проблемами «Барселоны» его мечта становится реальнее.

В нынешнем сезоне 22-летний Башич сыграл в двух матчах во всех турнирах и не записал на свой счет ни одного результативного действия.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет один миллион евро.