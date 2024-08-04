Башич рассказал, в каком топ-клубе РПЛ хотел бы продолжить карьеру

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич ответил на вопрос о том, в каком российском клубе хотел бы попробовать свои силы.

«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» – это все большие и успешные команды. Мне бы очень понравилось играть за эти команды», — цитирует Башича «Советский спорт».

При этом футболист отметил, что если выбирать только один клуб, то это был бы «Зенит».

22-летний Башич выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в двух играх во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор хавбека с «Оренбургом» рассчитан до середины следующего года. Transfermarkt оценивает стоимость боснийца в один миллион евро.